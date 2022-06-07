Миланский театр La Scala выступил против отмены русской культуры и откроет сезон оперой «Борис Годунов»

Знаменитый итальянский театр La Scala откроет новый сезон оперой «Борис Годунов», продемонстрировав таким образом неприятие отмены русской культуры.
Управляющий директор театра Доминик Мейер, выступая на пресс-конференции, анонсировал открытие нового театрального сезона в декабре оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов», подчеркнув, что выступает против «отмены русских произведений».
«Я не сторонник охоты на ведьм. Я против отмены русских произведений, и, когда я читаю Пушкина, я не прячусь», — приводит слова директора издание Sky.It.
Мэр Милана Джузеппе Сала уточнил также, что «Борис Годунов» был выбран для открытия сезона еще до начала спецоперации, и назвал оперу «необыкновенной».
Ранее лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявлял, что русскую культуру невозможно отменить.