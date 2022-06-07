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Аргументы Недели Культура 13+

Миланский театр La Scala выступил против отмены русской культуры и откроет сезон оперой «Борис Годунов»

, 16:36 Источник: Forbes

Миланский театр La Scala выступил против отмены русской культуры и откроет сезон оперой «Борис Годунов»
Театр "Ла Скала". Фото: Us Teatro Alla Scala/globallook.com

Знаменитый итальянский театр La Scala откроет новый сезон оперой «Борис Годунов», продемонстрировав таким образом неприятие отмены русской культуры.

Управляющий директор театра Доминик Мейер, выступая на пресс-конференции, анонсировал открытие нового театрального сезона в декабре оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов», подчеркнув, что выступает против «отмены русских произведений». 

«Я не сторонник охоты на ведьм. Я против отмены русских произведений, и, когда я читаю Пушкина, я не прячусь», — приводит слова директора издание Sky.It.

Мэр Милана Джузеппе Сала уточнил также, что «Борис Годунов» был выбран для открытия сезона еще до начала спецоперации, и назвал оперу «необыкновенной». 

Ранее лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявлял, что русскую культуру невозможно отменить.

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