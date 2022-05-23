Шнуров заявил, что «отменить» русскую культуру невозможно: это все равно что запретить плохую погоду

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23 мая 2022, 15:30 Источник: ТАСС

Сергей Шнуров, Maksim Konstantinov/globallook.com

Попытки отмены русской культуры, которые сейчас предпринимаются за рубежом, бесполезны, потому что нельзя отменить то, что объективно существует. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в понедельник заявил лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

По его словам, запретить русскую культуру — это все равно что запретить плохую погоду.

«Она перестанет быть такой? Запретим слово «брюнет». Не будет брюнетов? Они останутся, просто слова не будет. Поэтому все эти отмены ни о чем и ни к чему», - считает музыкант.

Он также сравнил отмену русской культуры с потерпевшей неудачу борьбой с ненормативной лексикой.

Ранее сообщалось, что украинский кинорежиссер Сергей Лозница во время получения на Каннском кинофестивале премии за вклад в киноискусство выступил с речью в защиту русской культуры.