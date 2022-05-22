Украинский режиссер Сергей Лозница на Каннском кинофестивале призвал защищать русскую культуру

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22 мая 2022, 17:36 Источник: Телеканал 360

Кинорежиссер Сергей Лозница, Marjorie Barbet/globallook.com

Украинский кинорежиссер Сергей Лозница во время получения на Каннском кинофестивале премии за вклад в киноискусство выступил с речью в защиту русской культуры. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на украинские СМИ.

Режиссер заявил, что политику не следует отождествлять с произведениями русских авторов, которые принадлежат мировой культуре.

Лозница считает, что деятели искусств должны предпринять усилия, чтобы «противостоять варварству». Он призвал всех «сохранять здравый смысл и защищать культуру».

75-й Каннский кинофестиваль проходит в эти дни во Франции. Несмотря на отстранение российских режиссеров от участия в официальной программе и отказ в приеме официальной делегации из России, в конкурсную программу был взят фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».