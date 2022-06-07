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Представитель внешнеполитической службы ЕС Стано: Евросоюз приветствует запрет Черногории на пролет самолета Сергея Лаврова

, 16:48

Представитель внешнеполитической службы ЕС Стано: Евросоюз приветствует запрет Черногории на пролет самолета Сергея Лаврова
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Европейский союз приветствует запрет Черногории на пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Петер Стано, представитель внешнеполитической службы ЕС.

«Евросоюз приветствует запрет Черногории на пролет над своей территорией самолета Сергея Лаврова для визита в Сербию, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Лавров высказался о российском ответе государствам, которые сорвали его визит в Сербию.

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