Больше половины британцев выступают за отставку премьера Джонсона

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7 июня 2022, 12:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Борис Джонсон, фото: Tejas Sandhu/globallookpress.com

Данные опросов, проведённых агентства Opinium и YouGov, свидетельствуют о некотором падении популярности нынешнего британского премьера. Около 60% местных жителей считают, что Борис Джонсон должен уйти в отставку. Ранее в стране было проведено голосование по вынесению премьер-министру вотума недоверия.

В результатах опроса Opinium говорится, что 59% опрошенных считают необходимостью отставки Джонсона. Они полагают, что Консервативная партия должна проголосовать за уход политика. 28% - высказалось за действующего премьера и за сохранение его власти. Среди участников, поддерживающие консерваторов, результаты другие. 53% считают, что Джонсону нужно остаться на посту, 34% выступают за отставку. В опросе приняли участие 2062 человека.

Опросы от YouGov показали, что 60% опрошенных выступают за отставку премьер-министра. 27% выступают против такого мероприятия. Среди тех, кто голосовал за консерваторов на последних выборах результаты совсем иные. 59% хотят, чтобы депутаты выступили в поддержку Джонсона, 32% - за отстранение. Сколько человек участвовало в опросе агентство не уточняет. Опрос YouGov, проведённый в конце прошлого месяца, показал почти те же результаты.