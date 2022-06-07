Голосование о вотуме недоверия британскому премьеру Джонсону может пройти повторно уже через полгода

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7 июня 2022, 12:09 Источник: "Интерфакс"

Плакат, призывающий к отставке Бориса Джонсона. Фото: Vuk Valcic/globallook.com

Процедура голосования о вотуме недоверия британскому премьеру Борису Джонсону может быть проведена повторно через полгода. Об этом сообщил во вторник депутат парламента Великобритании Тобиас Элвуд. Его слова приводит Sky News.

По словам парламентария, сейчас над этим вопросом работает «комитет 1922» - группа законодателей от консервативной партии в Палате общин британского парламента, в компетенции которой находится, в частности, проведение голосований по вотуму недоверия.

Как сказал Элвуд, комитет попытается изменить правила, чтобы голосование стало возможным уже через 6 месяцев. По действующему регламенту между двумя процедурами должно пройти не менее одного года.

Ранее сообщалось, что депутаты консервативной партии британского парламента вынесли в понедельник вотум доверия премьеру Борису Джонсону.