Член ОП Данюк: жители Европы начали догадываться, что демонстрируемая им картина происходящего на Украине состоит из фейков

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7 июня 2022, 11:19

флаг Евросоюза, Philipp von Ditfurth/dpa

Член Общественной палаты России Никита Данюк оценил заявление депутата ЕП от Италии Пьерникола Педичини, который обратился к Еврокомиссии по поводу реализации права о доступе к разным точкам зрения по ситуации на Украине.

Никита Данюк подчеркнул, что соответствующее обращение депутата Европарламента к ЕК говорит о том, что политики, общественные деятели, а также в целом жители европейских стран начали догадываться, что демонстрируемая им картина, которая иллюстрирует ситуацию на Украине, состоит из фейков и намерения демонизировать российскую армию.

Член ОП в беседе с RT заметил, что Европа всегда гордилась своими принципами демократии, а также свободой слова, но когда дело касается России, то не может быть и речи ни о какой альтернативной точке зрения. Данюк выразил мнение, что граждане стран Европы будут все чаще задаваться вопросами о том, что в реальности происходит на Украине.