Депутат ЕП Педичини поднял вопрос о праве жителей стран Евросоюза получать альтернативную информацию по конфликту на Украине

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7 июня 2022, 08:39

флаг Евросоюза, eberhard grossgasteiger: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1743364/

Депутат Европейского парламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к ЕК по вопросу реализации права граждан стран Евросоюза о доступе к альтернативной информации по ситуации на Украине.

Пьерникола Педичини подчеркнул, что европейские СМИ пытаются дискредитировать всех, кто предлагает иную точку зрения на конфликт.

Как сообщает RT, итальянский депутат считает зачастую предвзятой и не соответствующей действительности распространяемую в Европе информацию о ситуации на Украине. Любые альтернативные мнения воспринимаются как пророссийская пропаганда.

Парламентарий поинтересовался у ЕК, намерены ли европейские СМИ реализовать право граждан стран Европы на получение плюралистической информации о конфликте, которая позволила бы им сформировать собственное мнение.