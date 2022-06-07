Обозреватель Iltalehti Нурми: Макрон «напугал» жителей Украины словами о недопустимости унижения России

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7 июня 2022, 07:50 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Обозреватель Iltalehti Лаури Нурми заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон "напугал" жителей Украины, заявив, что унижение России на международной арене является недопустимым.

Эммануэль Макрон ранее предостерег другие страны от оскорбительного поведения в адрес РФ, поскольку позже необходимо будет восстановить сотрудничество с Москвой.

Лаури Нурми выразил мнение, что президент Франции озвучил то, чего "боятся украинцы". Обозреватель также заметил, что высказывание французского лидера свидетельствует о его готовности частично признать правомерность спецоперации России на Украине. Журналист полагает, что таким образом Макрон хочет получить роль "миротворца" и выступить посредником в урегулировании конфликта.