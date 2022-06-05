Читатели Le Figaro согласились с главой Франции Макроном о том, что Россию принижать нельзя

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5 июня 2022, 10:29 Источник: РИА Новости

Эммануэль Макрон, фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Читатели французского издания Le Figaro призвали властей «не слушать Зеленского» и не унижать Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Читатели газеты Le Figaro поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что портить с Россией отношения нельзя, так как сотрудничество с ней все равно рано или поздно придётся возобновить.

К примеру, один пользователь прокомментировал слова президента так: «...это правда, неразумно унижать Россию и, прежде всего, очень опасно ее провоцировать, как мы это делаем с втягиванием Украины в НАТО».

Другой комментатор сравнил главу Украины с президентом РФ, сказав, что Путин «не оскорбляет Францию» и «ему есть что продавать».

Пользователь под ником Caius добавил, что властям пора перестать слушать президента Украины Зеленского и «делать то, что все считают нужным».