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Читатели Le Figaro согласились с главой Франции Макроном о том, что Россию принижать нельзя

, 10:29 Источник: РИА Новости

Читатели Le Figaro согласились с главой Франции Макроном о том, что Россию принижать нельзя
Эммануэль Макрон, фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Читатели французского издания Le Figaro призвали властей «не слушать Зеленского» и не унижать Россию. Об этом пишет РИА Новости. 

Читатели газеты Le Figaro поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что портить с Россией отношения нельзя, так как сотрудничество с ней все равно рано или поздно придётся возобновить.

К примеру, один пользователь прокомментировал слова президента так: «...это правда, неразумно унижать Россию и, прежде всего, очень опасно ее провоцировать, как мы это делаем с втягиванием Украины в НАТО».

Другой комментатор сравнил главу Украины с президентом РФ, сказав, что Путин «не оскорбляет Францию» и «ему есть что продавать». 

Пользователь под ником Caius добавил, что властям пора перестать слушать президента Украины Зеленского и «делать то, что все считают нужным».  

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