Политолог Камкин прокомментировал высказывания о проблемах с психикой у Зеленского: «его поведение вызывает большие вопросы»

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7 июня 2022, 11:05 Источник: Общественная служба новостей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Florian Gaertner/globallook.com

Поведение президента Украины Владимира Зеленского иногда вызывает «большие вопросы». Так старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Александр Камкин прокомментировал высказывание спикера венгерского парламента Ласло Кёвера о возможном наличии проблем с психикой у украинского лидера.

По словам эксперта, оскорбительные выпады, которые позволяют себе украинские политики в адрес лидеров европейских стран, говорит об их неадекватности. «Особенно преуспел в этом», по мнению, Камкина, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Не все представители европейской политики обладают выдержкой, чтобы не идти на провокацию. <…> Действительно, поведение украинского лидера порой вызывает большие вопросы», — сказал Камкин.

Ранее спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер заявил о том, что у президента Украины Владимира Зеленского есть проблемы с психикой, поскольку он позволяет себе грубые высказывания в адрес лидеров ФРГ и Венгрии.