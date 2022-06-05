Спикер парламента Венгрии Кевер заявил, что у президента Украины Зеленского личная проблема с психикой

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5 июня 2022, 06:47 Источник: РИА Новости

Спикер Госдумы В. Володин и Л. Кевер, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер заявил о том, что у президента Украины Владимира Зеленского есть проблемы с психикой. Венгерский высокопоставленный чиновник предполагает, что не совсем адекватное поведение украинского президента в международной политике объясняется именно состоянием его психики.

В интервью с HirTV Ласло Кевер привел пример, как лидер бывшей советской республики скандалил против канцлера Германии Улофа Шольца и против венгерских властей.

Спикер парламента Венгрии считает, что если кому-то нужна помощь, то нуждающиеся в ней, как правило, просят ее, даже настойчиво, но без требований и угроз.

"Я не припомню, чтобы глава государства, нуждающегося в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии", — высказал Кевер.

По словам венгерского политика, угрожают врагам, но не тем, кого хотят сделать друзьями.

"У Зеленского какая-то личная психическая проблема, и я не представляю, что с этим можно сделать", — полагает Кевер.