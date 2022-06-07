Сотрудник Sulzer Pumps Wastewater Poland Дудек заявил, что антироссийские санкции грозят катастрофой Балтийскому морю

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7 июня 2022, 09:07 Источник: РИА "Новости"

Балтийское море, Jess Loiterton: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4783692/

Сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек заявил во вторник, 7 июня, что введенные Польшей антироссийские санкции грозят экологической катастрофой для Балтийского моря.

В конце апреля текущего года польское МВД фактически запретило деятельность 35 фирм, которые подозреваются в связях с российским капиталом. В данный список попала и компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая занимается очисткой и транспортировкой канализационных стоков, – к ее услугам прибегают сотни польских организаций.

Михал Дудев подчеркнул, что уже более десяти лет установленное оборудование безостановочно работает на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий. Его внезапный выход из строя может привести к загрязнению Балтийского моря. Устранить такую проблему в случае ее возникновения сотрудники фирмы не смогут, поскольку у компании заблокированы топливные карты, телефоны скоро будут отключены за неуплату, а автомобили уже забрала лизинговая компания.