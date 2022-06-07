American Conservative: Рим, Париж и Берлин не поддерживают требование Зеленского о передаче Крыма Украине

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7 июня 2022, 07:26 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, IMAGO/Florian Gaertner/globallook.com

Обозреватель American Conservative Патрик Бьюкенен написал, что власти Италии, Франции и Германии не поддерживают требование главы Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом.

По словам Патрика Бьюкенена, в Риме, Париже и Берлине выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине. Обозреватель утверждает, что никто из них не настаивает на выполнении требования Владимира Зеленского об уходе РФ с тех территорий, которые вошли в ее состав в 2014 году.

Журналист уточнил, что в вышеуказанном вопросе украинского президента поддерживает ряд стран Восточной Европы.