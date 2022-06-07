Представитель администрации Запорожской области Рогов заявил, что Крым является законной частью России

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7 июня 2022, 07:17 Источник: РИА "Новости"

Крым, Max Mishin: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8707524/

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Крым является законной частью России. Данную информацию предоставили во вторник журналисты.

Владимир Рогов назвал безусловно легитимным референдум, который был проведен в Крыму в 2014 году. Представитель администрации Запорожской области уточнил, что регион "возвращается в родную гавань" в привязке к Крыму в том числе.

По словам Рогова, в настоящий момент полуостров является основной артерией, связывающий Запорожье с большой Россией. Он также уточнил, что в мире все прекрасно понимают – крымчане воспользовались своим законным правом на самоопределение и пожелали воссоединиться с РФ.