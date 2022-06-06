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Лавров: чем дальнобойнее будет поставляемое Западом Украине оружие, тем дальше РФ будет отодвигать линию угрозы от неонацистов

, 14:37

Лавров: чем дальнобойнее будет поставляемое Западом Украине оружие, тем дальше РФ будет отодвигать линию угрозы от неонацистов
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Чем дальнобойнее будет оружие, которое западные государства поставляют Украине, тем дальше Российская Федерация будет отодвигать линию угрозы от неонацистов. На это, как передает ТАСС, указал Сергей Лавров, руководитель министерства иностранных дел РФ.

«Чем дальнобойнее будут поставляемые Западом на Украину вооружения, тем дальше Москва будет отодвигать линию угрозы от неонацистов для РФ, заявил Лавров», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что сегодня, 6 июня, в республике пройдет первое заседание суда над британскими наемниками, не исключена высшая мера наказания.

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