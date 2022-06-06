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Аргументы Недели Политика 13+

Посол США Салливан назвал главу ЦБ Набиуллину талантливым человеком за проведенную работу по временному укреплению рубля

, 12:20

Посол США Салливан назвал главу ЦБ Набиуллину талантливым человеком за проведенную работу по временному укреплению рубля
Эльвира Набиуллина, TASS Host Photo Agency / globallookpress.com

Посол Соединенных Штатов Америки в Москве Джон Салливан назвал председателя Центрального банка России Эльвиру Набиуллину исключительно талантливым человеком.

Так американский дипломат охарактеризовал главу Центробанка за то, что она провела грамотную работу для укрепления курса рубля в условиях международных санкций, введенных странами Запада в отношении России.

«Председатель Центрального банка России — исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному», — цитирует посла США в Москве российское информагентство ТАСС.

Салливан также отметил, что на месте российских граждан он беспокоился бы о том влиянии, которые антироссийские санкции окажут на экономику России в перспективе.

 Джон Салливан огорчен тем, что происходит разрыв культурных связей между Соединенными Штатами и Россией.

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