Посол США Салливан назвал главу ЦБ Набиуллину талантливым человеком за проведенную работу по временному укреплению рубля

Посол Соединенных Штатов Америки в Москве Джон Салливан назвал председателя Центрального банка России Эльвиру Набиуллину исключительно талантливым человеком.
Так американский дипломат охарактеризовал главу Центробанка за то, что она провела грамотную работу для укрепления курса рубля в условиях международных санкций, введенных странами Запада в отношении России.
«Председатель Центрального банка России — исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному», — цитирует посла США в Москве российское информагентство ТАСС.
Салливан также отметил, что на месте российских граждан он беспокоился бы о том влиянии, которые антироссийские санкции окажут на экономику России в перспективе.
Джон Салливан огорчен тем, что происходит разрыв культурных связей между Соединенными Штатами и Россией.