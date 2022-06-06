Посол США в РФ Салливан: «Мы не можем убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского»

Невозможно убрать романы Льва Толстого с книжных полок или перестать исполнять музыкальные произведения Петра Чайковского. Посол США в Москве Джон Салливан огорчен тем, что происходит разрыв культурных связей между Соединенными Штатами и Россией.
Американского дипломата в понедельник цитирует ТАСС. Джон Салливан полагает: "Мы не можем стереть историю, мы не можем убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского".
Он отметил, что все-таки лучше думает о культурных связях между россиянами и американцами, между США и Россией. "Но чтобы собрать то, что было разбито событиями этого года, потребуется очень много усилий", - полагает посол США в России.
По мнению Салливана, в отношениях Соединенных Штатов и Российской Федерации образовалась огромная брешь.