Посол США в РФ Салливан: «Мы не можем убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского»

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6 июня 2022, 11:33 Источник: ТАСС

Д. Салливан (в центре) с С. Лавровым и В. Путиным, фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool, globallookpress.com

Невозможно убрать романы Льва Толстого с книжных полок или перестать исполнять музыкальные произведения Петра Чайковского. Посол США в Москве Джон Салливан огорчен тем, что происходит разрыв культурных связей между Соединенными Штатами и Россией.

Американского дипломата в понедельник цитирует ТАСС. Джон Салливан полагает: "Мы не можем стереть историю, мы не можем убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского".

Он отметил, что все-таки лучше думает о культурных связях между россиянами и американцами, между США и Россией. "Но чтобы собрать то, что было разбито событиями этого года, потребуется очень много усилий", - полагает посол США в России.

По мнению Салливана, в отношениях Соединенных Штатов и Российской Федерации образовалась огромная брешь.