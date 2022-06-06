Депутат Белик заявил, что закрытие посольств США и России не в интересах Вашингтона и Москвы

Аргументы Недели → Политика 13+

6 июня 2022, 12:03

флаг США, Tim Mossholder: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1709929/

Член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик в беседе оценил высказывание американского посла в Москве Джона Салливана о возможности закрытия посольств РФ в Вашингтоне, а также США – в Москве.

Дмитрий Белик обратил внимание на то, что частью внешней политики Соединенных Штатов Америки уже давно стала тактика шантажа, угроз и откровенного обмана. По словам депутата, Вашингтон уже долгое время показывает несоблюдение дипломатических норм.

Белик в беседе с RT напомнил, что Россия всегда стремилась к конструктивному диалогу, однако в ответ видела увиливания, "замыливания" очевидных фактов, обвинения, критику и откровенную ложь с американской стороны. Депутат добавил, что обоюдное прекращение деятельности посольств вне интересов как Москвы, так и Вашингтона.