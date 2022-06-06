ВС России с начала спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов и 1 127 беспилотников

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6 июня 2022, 11:45 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

С начала спецоперации РФ были уничтожены 190 украинских военных самолетов. Об этом утром в понедельник, 6 июня, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В МО РФ уточнили, что в общей сложности за период специальной операции были ликвидированы 129 вертолетов ВСУ, 1 127 беспилотников, 3 424 танка и других боевых бронированных машин, 330 зенитных ракетных комплексов и 473 установки РСЗО.

Кроме того, российские военные уничтожили 1 795 украинских орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 446 единиц специальной военной автотехники.