Российские военные за сутки уничтожили более трехсот украинских националистов

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6 июня 2022, 11:30

Бук-МЗ, mil.ru

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за сутки ракетные войска и артиллерия страны уничтожили более трехсот украинских националистов.

По словам Игоря Конашенкова, российские военные уничтожили десять танков ВСУ, две установки РСЗО "Град", семнадцать специальных автомобилей, такое же количество орудий полевой артиллерии и минометов, а также три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Горловки.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, 34 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений, а также семь пунктов управления.