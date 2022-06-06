Сенатор Косачев выразил мнение, что Москва и Белград должны совместно и жестко ответить на отказ пролета рейсу Лаврова

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6 июня 2022, 10:06 Источник: Telegram

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что реакция Москвы и Белграда на закрытие воздушного пространства для самолета главы МИД России Сергея Лаврова должна быть совместной и жесткой.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что страны, которые окружают Сербию, закрыли канал связи, не позволив рейсу Сергея Лаврова полет в Белград для проведения переговоров.

Константин Косачев отметил, что вышеуказанный демарш – "не про самолет". Данные действия направлены против России и Сербии как государств. Сенатор выразил надежду на то, что реакция последует не только в формате дипломатических протестов, но также в виде практических действий. "Дабы неповадно было", – заключил Косачев.