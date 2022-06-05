Чиновник МИД РФ об отмене визита Лаврова в Сербию: «способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела»

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5 июня 2022, 22:25 Источник: "Интерфакс"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/globallook.com

Министерство иностранных дел России подтвердило информацию о том, что Северная Македония, Черногория и Болгария запретили пролет в своем воздушном пространстве самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, визит которого в Белград должен был состояться 6-7 июня, сообщает «Интерфакс».

Агентство приводит слова высокопоставленного чиновника российского внешнеполитического ведомства о том, что данная информация соответствует действительности. На вопрос журналиста, означает ли это отмену визита Лаврова, дипломат сказал: «Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела».

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич 6 июня обратится к нации по поводу отмены визита Сергея Лаврова в Белград, вызванной запретом трех европейских стран на пролет его самолета.