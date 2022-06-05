Spiegel привел прогноз германской разведки о том, что российские войска могут взять под контроль весь Донбасс к августу

Федеральная разведывательная служба ФРГ (BND) считает возможным сценарий, при котором сопротивление украинской армии будет сломлено в ближайшие месяц-полтора. Такие данные приводит в воскресенье журнал Der Spiegel в материале, темой которого стало затягивание властями ФРГ поставок оружия Украине.
Журналисты ссылаются на закрытые брифинги, на которых аналитики BND отмечают новую тактику российских войск. «Они действуют гораздо медленнее, чем в начале операции, но каждый день завоевывают небольшие территории», - пишет издание.
При таком раскладе, считает германская разведка, Россия «к августу сможет взять под контроль весь Донбасс».
Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник назвал отказ Германии поставлять Киеву старую военную технику «позором, который войдет в историю».