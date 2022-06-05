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Spiegel привел прогноз германской разведки о том, что российские войска могут взять под контроль весь Донбасс к августу

, 19:58 Источник: ТАСС

Spiegel привел прогноз германской разведки о том, что российские войска могут взять под контроль весь Донбасс к августу
Российские военнослужащие, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Федеральная разведывательная служба ФРГ (BND) считает возможным сценарий, при котором сопротивление украинской армии будет сломлено в ближайшие месяц-полтора. Такие данные приводит в воскресенье журнал Der Spiegel в материале, темой которого стало затягивание властями ФРГ поставок оружия Украине.

Журналисты ссылаются на закрытые брифинги, на которых аналитики BND отмечают новую тактику российских войск. «Они действуют гораздо медленнее, чем в начале операции, но каждый день завоевывают небольшие территории», - пишет издание.

При таком раскладе, считает германская разведка, Россия «к августу сможет взять под контроль весь Донбасс».

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник назвал отказ Германии поставлять Киеву старую военную технику «позором, который войдет в историю». 

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