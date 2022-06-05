Захарова предложила Боррелю приехать в Россию за зерном

Аргументы Недели → Политика 13+

5 июня 2022, 19:38 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что в мировом зерновом кризисе виновата Россия.

Накануне Боррель заявил, что Россия несет прямую ответственность за дефицит на мировом рынке зерна. Он упрекнул российские власти в том, что они ссылаются на санкции вместо того, чтобы «прекратить свою агрессию».

Захарова в ответ пригласила Борреля в Россию — лично убедиться, что дефицита зерна нет.

«Господин Боррель, Вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что Вам мешает? Единственное, что Вам не даёт это сделать, - дефицит совести», - написала Захарова в воскресенье в своем телеграм-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад, обвиняя в мировом продовольственном кризисе Россию, перекладывает проблему с больной головы на здоровую.