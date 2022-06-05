Посол ЛНР в России Мирошник назвал вчерашние и сегодняшние обстрелы городов республик Донбасса «истерикой украинского режима»

Посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал вчерашние и сегодняшние обстрелы городов народных республик Донбасса «истерикой украинского режима». Соответствующую публикацию дипломат разместил в Telegram.
«Вчерашние и сегодняшние обстрелы Донецка и других городов ДНР и ЛНР — это истерика украинского режима», — написал Мирошник.
Он указал на то, что противник наносит удары по мирным кварталам.
«Это истеричная попытка Киева сделать нам больно и остановить наступление на Лисичанск, на Славянск, на Краматорск. Не выйдет!» — отметил автор поста.
Ранее в воскресенье сообщалось, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал отказ Берлина поставлять старую военную технику киевской стороне «позором, который войдет в историю».