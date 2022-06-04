Лавров рассказал как сотни сотрудников западных спецслужб создавали из Украины плацдарм для угроз России

В Украине на протяжении многих лет работают сотни сотрудников американских и британских спецслужб, которые «всем управляют». Об этом в интервью компании «Радио и телевидение Республики Сербской» в субботу рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб. Думаю, лет 10 они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счету, управляют», - заявил Лавров.
Все эти люди, по словам главы российского МИД, планомерно создавали из Украины плацдарм для угрозы и сдерживания России.