Лавров: все задачи на «Азовстали» российскими военными были решены с минимальными потерями

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4 июня 2022, 21:50 Источник: ТАСС

Комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, Cover Images/globallook.com

Операция на «Азовстали» была проведена с минимальными потерями, в полном соответствии с указом президента России. Об этом в интервью компании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил в субботу глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что 21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе ради сохранения жизней российских военнослужащих. Приказ был выполнен.

«В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона «Азов» просто сдались», - рассказал Лавров.