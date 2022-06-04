Лавров: все задачи на «Азовстали» российскими военными были решены с минимальными потерями

Операция на «Азовстали» была проведена с минимальными потерями, в полном соответствии с указом президента России. Об этом в интервью компании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил в субботу глава российского МИД Сергей Лавров.
Он напомнил, что 21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе ради сохранения жизней российских военнослужащих. Приказ был выполнен.
«В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона «Азов» просто сдались», - рассказал Лавров.