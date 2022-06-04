Лавров: Запад запрещает Украине продолжать переговоры с Россией

Запад запрещает Украине продолжать переговорный процесс с Россией. Запрет последовал на следующий день после завершения стамбульского раунда переговоров 29 марта. Об этом в интервью компании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день [после окончания стамбульского раунда] Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», - заявил глава российского МИД.
По его словам, после этого позиция Украины на переговорах кардинально изменилась.