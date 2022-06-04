Лавров: Запад запрещает Украине продолжать переговоры с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

4 июня 2022, 21:34 Источник: ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Запад запрещает Украине продолжать переговорный процесс с Россией. Запрет последовал на следующий день после завершения стамбульского раунда переговоров 29 марта. Об этом в интервью компании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день [после окончания стамбульского раунда] Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», - заявил глава российского МИД.

По его словам, после этого позиция Украины на переговорах кардинально изменилась.