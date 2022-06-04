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Глава ВГА Херсонской области Сальдо назвал включение его в «черный список» ЕС бездумным действием

, 21:20 Источник: ТАСС

Глава ВГА Херсонской области Сальдо назвал включение его в «черный список» ЕС бездумным действием
Флаг Евросоюза, Philipp von Ditfurth/globallook.com

Бездумным действием Евросоюза назвал введенные против санкции глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Он заявил, что не имеет в Европе ни имущества, ни счетов, поэтому санкции против него бессмысленны. По мнению Сальдо, те люди, которые вносили его в «черный список», не имеют представления, кто он такой.

«То есть, им сказал [глава МИД Украины] Кулеба, они сделали, даже не задумываясь. Таким образом, они подрывают свой же имидж и авторитет», - сказал в беседе с ТАСС Сальдо.

Накануне Евросоюз, утвердил шестой пакет санкций. В «черный список» попали 65 физических лиц, в том числе члены руководства Херсонской области.

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