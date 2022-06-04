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Замглавы МИД Польши Яблоньский: в Евросоюзе уже работают над седьмым пакетом санкций против России

, 18:18

Замглавы МИД Польши Яблоньский: в Евросоюзе уже работают над седьмым пакетом санкций против России
Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld / globallookpress.com

В Европейском союзе уже работают над седьмым пакетом ограничительных мер в отношении Москвы. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал заместитель руководителя польского министерства иностранных дел Павел Яблоньский.

«Работа над седьмым пакетом санкций против России уже ведется в Европейском союзе, заявил в опубликованном интервью Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский», — указывается в посте, появившемся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, говоря о шестом пакете рестрикций ЕС, что арсенал средств по сдерживанию развития России исчерпан.

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