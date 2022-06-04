Корреспондент CNN Маккензи назвал отношение Африки к России дипломатической победой Путина

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4 июня 2022, 14:00 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Корреспондент CNN Дэвид Маккензи в субботу заявил, что приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Москву можно расценивать как дипломатическую победу лидера РФ Владимира Путина.

Дэвид Маккензи отметил, что ряд африканских стран в значительной степени зависят в вопросе импорта удобрений, зерна и подсолнечного масла как от Киева, так и от Москвы.

Корреспондент CNN подчеркнул, что Африка относится к конфликту вокруг Украины куда неоднозначнее, чем Запад, а также уточнил, что несколько африканских государств не поддержали осуждающую РФ резолюцию ООН. По мнению журналиста, это можно назвать дипломатической победой российского лидера Владимира Путина.