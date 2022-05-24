Канцлер Германии приехал в Африку пугать голодом и опасностью поддерживать Россию

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24 мая 2022, 13:47

Стартовал трёхдневный визит Олафа Шольца в Африку. Канцлер ФРГ собирается посетить Сенегал, ЮАР и Нигер с целью укрепления и развития экономического сотрудничества. Планируется также обсуждение вопросов изменения климата, преодоления коронавирусной пандемии, борьбы с террористами-исламистами. Отдельно обозначена тема российско-украинского конфликта, его влияния на стоимость энергоресурсов и продовольствия.



Сенегал немецкой стороной был выбран для посещения по причине его председательства в Африканском союзе. ЮАР – наиболее значимый партнёр Германии на континенте, между ними достаточно интенсивно поддерживаются отношения в сферах торговли, культуры, политики. Нигер, хоть и имеет статус беднейшей страны в Африке, считается стабилизирующим звеном в регионе за счёт наличия там контингента немецких войск. Канцлер ФРГ уже пригласил ЮАР и Сенегал на предстоящий июньский саммит G7 в Баварии.



При обсуждении вопросов по России и Украине основной задачей Шольца является склонение лидеров африканских государств на сторону Европы. Ранее на Генассамблее ООН 17 стран континента не поддержали резолюцию, осуждающую действия РФ. Запад надеется переговорами изменить эту позицию. В частности, российская спецоперация указывается основной причиной грядущего глобального продовольственного кризиса. Для решения европейских энергетических проблем Сенегалу было предложено помочь с разработкой недавно открытых газовых месторождений. Ожидается, что поставлять оттуда СПГ можно будет уже в следующем году.