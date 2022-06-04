Зеленский представил Вашингтону новую платформу для сбора пожертвований на гуманитарные проекты для Украины

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4 июня 2022, 13:22 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 4 июня, обратился к властям Соединенных Штатов Америки, представив новую платформу для сбора пожертвований на гуманитарные проекты для своей страны.

Владимир Зеленский в рамках видеообращения поприветствовал Вашингтон и заявил, что необходимо добиться того, чтобы украинцам было, куда возвращаться, уже сейчас.

Политик подчеркнул, что для достижения вышеуказанной цели инициировал создание специальной платформы. Средства, собранные при ее помощи, будут направлены на восстановление гражданской инфраструктуры, закупку оборудования для больниц, в частности, бронированных машин скорой помощи.