Внучка Манделы призвала Зеленского руководствоваться принципами человечности

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4 июня 2022, 09:08 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidency Press Offic/globallook.com

Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека заявила, что главе Украины Владимиру Зеленскому следует руководствоваться принципами человечности для мирного урегулирования в стране.

Ндилека Мандела обратила внимание, что на старте спецоперации РФ появились сообщения о возмутительном обращении на украинской территории с некоторыми меньшинствами на расовой почве. Внучка экс-президента ЮАР заметила, что "цветные" беженцы испытывают на себе совсем не такое отношение, как люди европейского происхождения.

Мандела отметила, что для выхода из кризиса Владимир Зеленский должен осознать, что моральный авторитет во время конфликта означает не стремление к одной цели или удовлетворение интересов одного человека, а соответствие общим принципам человечности.