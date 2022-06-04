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МО РФ показало работу комплекса «Палантин» в рамках спецоперации на Украине

, 08:30

МО РФ показало работу комплекса «Палантин» в рамках спецоперации на Украине
комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", сайт МО РФ

В Telegram-канале Министерства обороны РФ была опубликована видеозапись, на которой запечатлена работа боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" в рамках спецоперации на Украине.

Войска РЭБ применяют "Палантин", чтобы выполнять задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления вооруженными силами и оружием украинской стороны. Боевая машина блокирует сигналы управления разведывательными беспилотниками ВСУ, подавляет очаги сотовой связи, а также источники сети интернет на командных пунктах украинских военных.

В МО РФ подчеркнули, что дальность действия систем превышает двадцать километров. Работа ведется точечно, не затрагивая гражданскую инфраструктуру.

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