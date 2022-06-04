Глава Минфина ФРГ Линднер сообщил о намерении посетить Киев

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4 июня 2022, 09:50 Источник: ТАСС

министр финансов Германии Кристиан Линднер, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер сообщил телеканалу Welt в субботу, 4 июня, что получил приглашение посетить Киев. Руководитель ведомства подчеркнул, что намерен принять его.

Кристиан Линднер обратил внимание на высказывание своего украинского коллеги Сергея Марченко, который ранее заявил, что министру финансов ФРГ "было бы полезно" приехать в Киев.

Глава Минфина Германии, однако, в беседе с журналистами не стал комментировать, должен ли принять аналогичное предложение, озвученное ранее председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, канцлер ФРГ Олаф Шольц.