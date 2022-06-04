Бывший премьер-министр Италии Берлускони: реакция мира на украинский кризис продемонстрировала изоляцию Запада

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в статье для Giornale выразил мнение, что ситуация, которая сложилась на Украине, продемонстрировала изолированность Запада от остального мира.
Сильвио Берлускони подчеркнул, что в отличие от США и их союзников, большинство стран мира отказались выступать с осуждением спецоперации РФ на Украине.
Бывший итальянский премьер обратил особое внимание на Турцию, которая не стала, несмотря на свою важную роль в Североатлантическом альянсе, вводить антироссийские санкции.
По словам Берлускони, украинский кризис показал тревожный знак для будущего – Россия изолирована от Запада, однако Запад изолирован от всего остального мира.