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Бывший премьер-министр Италии Берлускони: реакция мира на украинский кризис продемонстрировала изоляцию Запада

, 07:51 Источник: РИА "Новости"

Бывший премьер-министр Италии Берлускони: реакция мира на украинский кризис продемонстрировала изоляцию Запада
Сильвио Берлускони, Massimo Alberico/Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в статье для Giornale выразил мнение, что ситуация, которая сложилась на Украине, продемонстрировала изолированность Запада от остального мира.

Сильвио Берлускони подчеркнул, что в отличие от США и их союзников, большинство стран мира отказались выступать с осуждением спецоперации РФ на Украине.

Бывший итальянский премьер обратил особое внимание на Турцию, которая не стала, несмотря на свою важную роль в Североатлантическом альянсе, вводить антироссийские санкции. 

По словам Берлускони, украинский кризис показал тревожный знак для будущего – Россия изолирована от Запада, однако Запад изолирован от всего остального мира.

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