Депутат бундестага Быстронь выразил мнение, что позиция США по ситуации на Украине изменилась

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4 июня 2022, 07:13 Источник: РИА "Новости"

бундестаг, Ingo Joseph: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/109629/

Депутат бундестага Петр Быстронь заявил, что высказывания экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американских СМИ говорят об изменении позиции Вашингтона по текущей ситуации.

Ранее Генри Киссинджер призвал западные государства оказать влияние на официальный Киев, чтобы возобновились переговоры с Москвой.

Петр Быстронь подчеркнул, что высказывания бывшего американского госсекретаря противоречат позиции западноевропейских политиков, выступающих против мирного разрешения конфликта.

Депутат бундестага добавил, что смена позиции по ситуации на Украине в Соединенных Штатах началась со статьи в издании New York Times, где подчеркивалось, что вооруженный конфликт с РФ не входит в интересы Вашингтона.