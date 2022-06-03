Киев подготовил список россиян, в отношении которых будет добиваться санкций: в нем 12 тысяч человек

Аргументы Недели → Политика 13+

3 июня 2022, 22:25 Источник: ТАСС

Министерство иностранных дел Украины, Sergii Kharchenko/globallook.com

Украина подготовила список граждан России, в отношении которых будет добиваться введения санкционных мер. В него вошли 12 тысяч человек: должностные лица, бизнесмены, пропагандисты. Об этом заявил в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на [патриарха московского и всея Руси] Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность», - приводит его слова агентство УНИАН.

Никаких других имен, кроме главы РПЦ, Николенко не привел, однако подчеркнул, что Киев работает с западными партнерами над механизмом, который определит приоритетность введения рестрикций.

В пятницу стало известно, что в санкционные списки Евросоюза попал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и члены его семьи, а также предприниматель Евгений Пригожин, глава «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева, основатель «Яндекса» Аркадий Волож.