Свергнутый экс-премьер Пакистана Имран Хан планирует вернуться к власти​

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3 июня 2022, 19:12 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: globallookpress.com

На прошлой неделе Верховный Суд Пакистана запретил арест бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Также он потребовал освободить задержанных ранее около 300 руководителей и активистов возглавляемой бывшим главой республики «Техрик-и-Инсаф». Прозвучали требования о прекращении обысков в домах этих людей и об отказе от «ненужного применения силы». Также в свою очередь судебная инстанция призвала оппозицию «не прибегать к противоправным действиям, которые могли бы привести к столкновениям с полицией». Она разрешила манифестации на таких площадках, которые согласованы с новыми властями страны.

Несмотря на отчаянное противоборство, взять под стражу Имрана Хана так и не удалось, хотя того очень требовали прозападные политики Пакистана. Скандальная отставка бывшего премьера случилась ещё в начале апреля 2022 года. Сам же Имран Хан не признал своего низложения и обвинил новое правительство в заговоре и пособничестве США. Он отметил, что не собирается отступать от своей стратегии и планирует вернуть себе руководство страной. Об этом экс-премьер не раз заявлял на митингах, собранных его пособниками. Вот только чем это закончится, аналитикам сказать сложно. В республике уже наблюдается серьёзный общественный раскол. Эксперты высказывают опасения насчёт возможной гражданской войны в Пакистане.

Марши сторонников прежней власти продолжают проходить в городах Пакистана. Нередко эти демонстрации доходят до ожесточённых столкновений с силовиками и всплесков насилия. Полиция вынуждена в случае агрессивного поведения протестующих применять спецсредства, включая слезоточивый газ. Из-за постоянных уличных шествий и угрозы безопасности, новой власти пришлось пойти на введение войск в столицу республики – Исламабад.