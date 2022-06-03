Песков о введенных против него санкциях: к сожалению, европейцы должны следовать тренду, который задают из-за океана

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3 июня 2022, 17:28 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Евросоюз, вводя санкции в отношении российских граждан, действуют в угоду США. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что он и члены его семьи в рамках шестого пакета санкций включены в «черный список» ЕС.

«К сожалению, европейцы быстро утрачивают самостоятельность. Они должны следовать тренду, который задают из-за океана», - сказал Песков.

Ранее в пятницу «Официальный журнал ЕС» опубликовал список российских чиновников, бизнесменов и членов их семей, в отношении которых введены персональные санкции. Кроме Пескова, его жены Татьяны Навки и дочери Елизаветы в списке оказались предприниматель Евгений Пригожин, глава «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева, основатель «Яндекса» Аркадий Волож.