Лукашенко: между Зеленским и военными Украины «начинается серьезное противостояние и конфликт»

Между президентом Владимиром Зеленским и военными Украины «начинается серьезное противостояние и конфликт». С соответствующим заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«По моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт», — процитирован Лукашенко в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.
Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова указала, что рассуждения о встрече главы государства Владимира Путина с Зеленским не имеют в настоящий момент смысла.