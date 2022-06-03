Лукашенко: между Зеленским и военными Украины «начинается серьезное противостояние и конфликт»

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3 июня 2022, 15:38

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Между президентом Владимиром Зеленским и военными Украины «начинается серьезное противостояние и конфликт». С соответствующим заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«По моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт», — процитирован Лукашенко в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова указала, что рассуждения о встрече главы государства Владимира Путина с Зеленским не имеют в настоящий момент смысла.