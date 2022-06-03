Спикер МИД России Захарова: рассуждения о встрече Путина и Зеленского не имеют сейчас смысла

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3 июня 2022, 14:36

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Рассуждения о встрече российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не имеют в настоящий момент смысла. На это указала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Рассуждения о встрече Путина и Зеленского не имеют сейчас смысла, заявила Захарова», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Москва благодарна за инициативу о переговорах с Киевом в Турции при посредничестве ООН, однако пока нет фактуры, чтобы рассуждать о данном предложении, также отметила спикер МИД.

Как сообщалось ранее в пятницу, белорусский президент Александр Лукашенко сделал заявление о том, что у РФ нет желания захватить и поработить Украину.