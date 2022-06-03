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Александр Лукашенко: у властей России нет желания захватить и поработить Украину

, 14:22

Александр Лукашенко: у властей России нет желания захватить и поработить Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

У властей Российской Федерации нет желания захватить и поработить Украину. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Александр Лукашенко заявил, что у руководства России нет желания захватить и поработить Украину», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

РФ с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседнего государства. Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что операция достигла определенных результатов и будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.

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