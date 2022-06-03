Генеральный прокурор Украины Венедиктова заявила, что Медведчук не может рассчитывать на смягчение наказания

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3 июня 2022, 15:14 Источник: РБК

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool/globallook.com

Оппозиционный украинский политик, лидер партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктор Медведчук не может рассчитывать на смягчение наказания по делу о госизмене. Об этом заявила в пятницу в эфире телеканала «Украина 24» генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

Она сообщила, что политику грозит максимальный срок по статьям о государственной измене и нарушении законов и обычаев войны: 15 лет с конфискацией имущества - и на смягчение он рассчитывать не может.

«15 лет — это только потому, что мы двигались с этим делом до того, как новый закон вступил в силу. Сейчас бы это была совсем другая мера пресечения, конечно. Поэтому смягчения никакого не будет», — сказала она.

Ранее сообщалось, что расследование дело Медведчука завершено и передано в суд.