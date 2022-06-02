Дело оппозиционного политика Медведчука передано в суд: его могут приговорить к 15 годам заключения

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2 июня 2022, 17:13

Виктор Медведчук, Kremlin Pool/ Global Look Press

Дело по украинскому оппозиционеру. Политику Виктору Медведчуку завершено и передано на рассмотрение суда. Ему грозит 15 лет тюрьмы. О завершении расследования сообщило в четверг, 2 июня, Государственное бюро расследований Украины.

Отмечается, что Медведчуку предъявляют обвинения в государственной измене, а также в нарушении законов и обычаев войны.

«Следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений», − значится в telegram-канале ГБР.

Напомним, о задержании Медведчука сотрудниками СБУ сообщил в апреле президент страны Владимир Зеленский.

Политика обвинили в государственной измене, а также в содействии терроризму. Подозрение в отношении опального деятеля огласили в октябре 2021 года. Согласно данным СБУ, в 2014 году он организовал поставки угля из Донбасса, «находясь в сговоре с высшим руководством Украины».

Виктор Медведчук отрицает все обвинения и считает все действия в отношении его политическим преследованием.

Известно, что 23 мая текущего года политик дал показания в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко.