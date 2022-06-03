Владимир Путин назвал текущую ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой

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3 июня 2022, 10:31 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в обращении к сотрудникам аппарата и членам Совета Безопасности РФ по случаю 30-летия Совбеза заявил, что ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой.

Глава государства отметил, что в настоящий момент сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. По словам главы государства, в сложившихся условиях следует активнее искать подходы, которые отвечают реалиям времени и способствуют укреплению безопасности и стабильности России, а также ее поступательному развитию.

Президент РФ подчеркнул, что сейчас особенно востребованной является компетентная, ответственная и многоплановая работа Совета Безопасности.