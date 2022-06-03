Соратник Гаглоева: референдум о присоединении Южной Осетии к РФ перенесен из-за СВО, чтобы не создавать «лишние проблемы» Москве

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3 июня 2022, 09:57 Источник: Известия

Алан Гаглоев, фото: Вконтакте

Проведение референдума о вступлении Южной Осетии в состав Российской Федерации до консультаций с Москвой невозможно. Член команды новоизбранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева Владимир Ванеев рассказал, что референдум о присоединении республики к России перенесен из-за специальной военной операции на Украине, чтобы не создавать «лишние проблемы» для Москвы.

Ванеев в интервью газете «Известия» пояснил: «Россия занята ситуацией на Украине, и мы не хотим доставлять ей лишние проблемы». По информации соратника Алана Гаглоева, «придет время, Москва подаст знак — и мы все это сделаем очень грамотно и красиво».

Ванеев отметил, что заявление прежнего президента ЮО Анатолия Бибилов было опрометчивым, его поступок мог навредить не только новому главе республики Алану Гаглоеву, но и российскому руководству.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в понедельник, 30 мая, приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав Российской Федерации.

Он постановил провести консультации с Россией по всем вопросам, связанным с интеграцией.