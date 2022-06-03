Глава МИД Германии Бербок пообещала Украине дальнейшую поддержку, включая дополнительные поставки вооружений

Руководитель дипломатического ведомства Анналена Бербок пообещала Украине дальнейшую поддержку, включая дополнительные поставки вооружений. Об этом информирует ТАСС.
«Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь выразила солидарность с властями и народом Украины, обещав Киеву дальнейшую поддержку, включая дополнительные поставки вооружений», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.
Как сообщалось ранее в пятницу, командир подразделения ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба указал на то, что украинские военнослужащие чаще спасаются бегством, чем сдаются в плен.