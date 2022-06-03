Глава МИД Германии Бербок пообещала Украине дальнейшую поддержку, включая дополнительные поставки вооружений

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3 июня 2022, 09:18

Военные, фото: pexels.com

Руководитель дипломатического ведомства Анналена Бербок пообещала Украине дальнейшую поддержку, включая дополнительные поставки вооружений. Об этом информирует ТАСС.

«Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь выразила солидарность с властями и народом Украины, обещав Киеву дальнейшую поддержку, включая дополнительные поставки вооружений», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, командир подразделения ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба указал на то, что украинские военнослужащие чаще спасаются бегством, чем сдаются в плен.